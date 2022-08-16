نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. ولي العهد يتشرف بغسل الكعبة المشرفة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تشرف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، بغسل الكعبة المشرفة.

ولدى وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام، يرافقه وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، كان في استقباله الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

وفور وصول ولي العهد إلى المسجد الحرام طاف بالبيت العتيق، وأدى ركعتي الطواف.

بعد ذلك توجه إلى داخل الكعبة المشرفة، حيث تشرف بغسلها، ثم أدى ركعتي السنة.

كما تشرف بغسل الكعبة المشرفة مع ولي العهد، محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، وسدنة بيت الله الحرام.