انتقد عدد من مصلي جامع بريدة الكبير (وسط المدينة) تدني الصيانة للجامع وسوء التكييف، ما اضطر العديد من المصلين للبحث عن المساجد المجاورة للصلاة فيها، كما تكررت تسربات المياه من سقف الجامع في ساعات الهطول وتمت معالجتها في وقت سابق، إلا أنه لا تزال تسربات المياه في بعض المواقع بالجامع.وبين مصدر لـ«عكاظ» أن فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالقصيم، قام بصيانة أجهزة التكييف في الجامع لأكثر من مرة، ولم تكن درجة التبريد على الوجه المطلوب لقدم عمر الأجهزة.وبين المصدر أن الفرع درس استبدال وحدات التكييف من عدة شركات متخصصة بهذا المجال، وسيتم الرفع للوزارة، مبيناً أن انقطاع الماء بالجامع يعود إلى انكسار في إحدى مواسير التغذية في مضخة الدفع وتم إصلاحها، كما قام الفرع وإدارة مساجد مدينة بريدة بتوريد الماء لتغذية الخزان، بالإضافة لتعاون شركة مياه بريدة، وتم تشغيل المضخة ووصل الماء لجميع أماكن التغذية بالجامع مساء السبت.