أكد أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن المزايا التي تضمنتها لائحة التصرف بالعقارات البلدية احتوت تخفيض الضمان البنكي إلى 25% من قيمة العطاء المقدم بدلاً من 100%، وزيادة مدة العقود الاستثمارية لتصل إلى 50 سنة للمشاريع المميزة والرائدة والمبتكرة، كما أعطت حافزاً للمستثمرين لتنمية استثماراتهم، إضافة لتيسير ودعم المستثمرين ورواد الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق مفهوم الخصخصة والاستدامة المالية. وأشار الزايدي إلى أن أمانة حائل طرحت فرصاً استثمارية متنوعة وعديدة بمختلف الأنشطة والمجالات، ما يحفز المستثمرين ويجذبهم للاستثمار مع الأمانة. وقال إن الفرص تنوعت في مجال تشغيل وصيانة الحدائق العامة بالمدينة، وإنشاء وتشغيل وصيانة مخطط المستودعات والمحلات والمجمعات التجارية، واللوحات الدعائية. ودعا أمين حائل جميع المستثمرين من داخل المنطقة وخارجها، الراغبين بالاستثمار في هذه المجالات، للاطلاع على التفاصيل، أو التقدم على الفرص المعلنة، أو إرسال المقترحات للفرص الاستثمارية.