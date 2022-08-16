عقد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، في مقر الوزارة بالرياض أمس (الإثنين)، اجتماعاً مع وزير العمل بمملكة البحرين جميل حميدان، بحضور عدد من مسؤولي الجانبين وبمشاركة صندوق الموارد البشرية «هدف»، وشركة تكامل القابضة.ويهدف الاجتماع إلى إطلاع الجانب البحريني على أبرز المستجدات ومنجزات الوزارة ومبادراتها وذلك في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز تبادل الخبرات بينهما ونقل مستوى التعاون إلى آفاق جديدة في نطاق سوق العمل لكلا البلدين.واستعرض الاجتماع مبادرات قطاع العمل في المملكة والتي تشمل إستراتيجية وسياسات سوق العمل وبرنامج نطاقات المطور ومبادرات التوطين وبرنامج السلامة والصحة المهنية إضافة إلى الإنجازات التي ساهمت في تعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا.وأشاد وزير العمل البحريني، بمنجزات الوزارة وما وصلت إليه المملكة من مكانة من خلال رؤيتها الطموحة 2030.