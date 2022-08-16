شهدت المدينة المنورة أمس الأول أمطاراً غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ورياح نشطة، سالت على إثرها عدد من الأودية والشعاب، أبرزها وادي العقيق الذي يعد من أكبر الأودية في المدينة، وتسببت السيول في إغلاق عدد من الطرق المؤدية للمدينة المنورة نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وقامت فرق الدفاع المدني بإغلاقها لحماية سالكيها من خطر جريان السيول، وشملت الإغلاقات الطريق الزراعي الرابط بين طريق تبوك ومنتزه البيضاء وطريق تبوك بجوار صوامع الغلال وطريق الأمير نايف «الجامعات» جوار محطة المزيني. وساهمت السيول في شل الحركة المرورية في الشوارع والمحاور بداخل المدينة نتيجة تجمعات المياه، واستنفرت الجهات ذات العلاقة طاقاتها البشرية والآلية لسحب كميات الأمطار من الشوارع. وكانت الأرصاد قد أعلنت نهاية الأسبوع المنصرم عن استمرار فرص هطول الأمطار (المتوسطة قد تصل إلى غزيرة على عدة مناطق، من بينها المدينة المنورة تشمل المدينة المنورة، وادي الفرع، المهد، الحناكية والعلا وينبع والعيص).