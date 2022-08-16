تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالبرد، والتي هطلت على محافظة المهد والمراكز التابعة لها، في توقف الحركة المرورية على طريق الجريسية المهد، إثر انحراف سيارة عن الطريق وسقوطها في الوادي، كما جرفت سيول وادي الخليج جزءاً من أكتاف طريق ضعة بين المدينة المنورة والمهد، وباشرت الجهات المعنية المواقع المتضررة وعملت على معالجتها.وشهدت المحافظة رياحاً قوية أدت إلى بعض الخسائر المادية في ممتلكات المواطنين داخل وخارج المحافظة، وسقوط أحد أعمدة تغذية الكهرباء ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن بعض أحياء المهد، فيما باشرت الجهات المعنية المواقع المتضررة وإعادة التيار الكهربائي.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى توخي الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب من تجمعات السيول مع هطول الأمطار، بالتزامن مع ما تشهده بعض مناطق المملكة هذه الأيام من حالات مطرية.