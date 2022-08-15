في الوقت الذي يعاني فيه سكان محافظة فيفا بجازان من الانهيارات الصخرية، هرعت الجهات المعنية إلى فك الخناق عنهم بفتح الطرق التي تعرضت للانهيارات الصخرية.

ووقف محافظ فيفا المهندس صالح القحطاني ورئيس البلدية سعيد التليدي على الطرق التي تعرضت للانهيارات الصخرية، وشرعت البلدية في فتح طرق الحزام والملك خالد وبردان.

وذكر عدد من الأهالي أن الانقطاعات شملت جميع الطرق الرئيسية والفرعية بسبب الأمطار وجريان السيول، فيما شهدت معظم الطرق في فيفا انهيارات صخرية مشكلة خطرا على عابري الطرقات؛ خاصة الذين لا يستطيعون السير في الطرق المعرضة للانهيارات من الزوار الذين يجهلون أماكن الخطر فيتعرضون للحوادث اليومية.

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