واصلت أمانة عسير أعمالها لإزالة مخلفات الأمطار التي شهدتها مدينة أبها خلال الأيام الماضية، حيث كثفت الأمانة جهودها بزيادة عدد الفرق الميدانية مدعمين بالمعدات؛ بهدف إزالة مخلفات الأمطار للمحافظة على النظافة العامة بمدينة أبها وإعادة تهيئة الشوارع والطرقات، وتلافي كل ما يمكن أن يشكل خطراً على سلامة المواطنين والمقيمين.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنظافة بالأمانة المهندس محمد سبران، أن الأمانة استنفرت فرقها الميدانية خاصة في الأماكن التي شهدت كثافة في هطول الأمطار، مشيراً إلى أنه قد تم دعم الفرق الميدانية بمعدات مختلفة الاحجام بهدف إزالة مخلفات الأمطار خلال الأيام الماضية، إذ وزعت الأمانة الفرق الميدانية وفق خطط معدة مسبقاً لمباشرة المواقع المتأثرة لمعالجتها، وإعادة الحركة فيها لطبيعتها، وتمثلت الجهود في كنس أكثر من 812 كم في مواقع مختلفة، إضافة إلى أعمال تنظيف مكثفة لإزالة الأتربة والمخلفات التي تجاوزت 385 طنا تم ترحيلها، مؤكداً بأن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة للوقوف على أي مستجدات ومتابعة البلاغات وملاحظات المواطنين الواردة بشأن الحالة المطرية. وأهاب بالمواطنين والمقيمين في حال وجود أي ملاحظات التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات 940.