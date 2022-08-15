شن خبير جراحة الشبكية استشاري طب وجراحة العيون رئيس أقسام الشبكية والجسم الزجاجي في مستشفيات المغربي الدكتور وليد التركي، هجوماً حاداً على من أسماهم «جامعي المال» المسيئين لمهنة الطب؛ للجوئهم إلى بعض الإجراءات لعلاج الشبكية دون تخصص.وكشف في حواره لـ«عكاظ» أن تلك التدخلات تتسبب في حدوث أخطاء. وعاتب التركي وزارة الصحة التي نجحت في التصدي لجائحة كورونا، إلا أنها لم تعط مرض السكر القدر الكافي من الاهتمام على رغم خطورته على الصحة وتحديدا بصر الإنسان.الحوار، الذي شهد مدا وجزرا، حمل بشائر لمرضى شبكية العين باستخدام إبر خاصة تعد أملا لعلاج الشبكية، لكنه في الوقت نفسه حذّر من الذهاب إلى غير المتخصصين في هذا المجال، كما حذر من خطورة مطالعة الشمس مباشرة أثناء كسوفها حتى لا تحترق العين.وأشار إلى أن التخلص من النظارة بتصحيح النظر أمر غير ضروري ويعود للإنسان نفسه.