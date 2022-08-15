أثمر التعاون التكاملي بين مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية وجامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز توفير 25 منحة دراسية لدرجة البكالوريوس في كلية الأعمال والسياحة بالجامعة، مع إمكانية توفير فرص التوظيف لخريجي هذه المنح في شركة البحر الأحمر للتطوير، وذلك دعماً للطلاب والطالبات من أبناء وبنات المملكة.

ويأتي هذا التعاون تجسيداً للدور التكاملي لثلاثة قطاعات وطنية؛ وهي القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث غير الربحي، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ويقدم هذا التعاون منحاً دراسية كاملة لخريجي الثانوية من أبناء وبنات المملكة للحصول على شهادة البكالوريوس في إدارة الضيافة الدولية من جامعة الأمير مقرن، وباعتماد من كلية لوزان للأعمال السويسرية؛ بهدف إعداد قادة ومتخصصين في الضيافة الدولية من خلال تقديم مناهج تعليمية تجمع بين المعرفة بقطاع الضيافة ونظريات الإدارة ومشاريع الأعمال التطبيقية؛ طبقاً للمعايير السويسرية والدولية في مجال الضيافة والسياحة.

يشار إلى أن مؤسسة صالح عبدالله كامل الإنسانية هي مؤسسة أهلية غير هادفة للربح، تعمل على بناء الإنسان من منظور التنمية الشاملة والتمكين الاجتماعي، ويُعدُّ دعم التكافل الاجتماعي أحد أهم أهدافها الاستراتيجية.