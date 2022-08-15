أزالت أمانة محافظة جدة عددا من مخالفات الورش بنطاق بلدية الجنوب استغلت الأراضي الحكومية المحيطة لممارسة نشاطها ووضع المخلفات والمعدات، ويأتي ذلك ضمن جهود القضاء على العشوائيات وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية الجنوب المهندس عبدالعزيز بن مرعي المغربي أن الفرق الميدانية وبمساندة الجهات المعنية تمكنت من رصد وإزالة تعديات على مرافق عامة بمساحة 18.500 م2 جرى استغلالها من قبل أصحاب الورش، مضيفا أنه تم حجز 8 مركبات وإلزام الورش بتنظيف المواقع من آثار المخلفات مع تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.