أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي في «تويتر» تحديث إجراءات الحصول على الرخصة المهنية للوظائف التعليمية، وذلك تسهيلاً لإجراءات إصدار الرخصة بحذف شرط عند التقدم بطلب إصدار الرخصة.

وأوضحت الهيئة أنه يجب ألا يكون قد مضى أكثر من سنة ميلادية على إعلان نتيجة الاختبار الأحدث (الاختبار التربوي العام أو الاختبار التخصصي)، إضافة إلى تحديث شروط الترخيص في المادة السادسة، حيث تضمن بأن تبدأ مدة سريان الرخصة المهنية من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها، ويتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة من خلال ثلاث حالات.

الأولى: في حال إصدار الرخصة خلال سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ إصدارها، والثانية في حال إصدار الرخصة بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتياز الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة، والثالثة في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فإن مدة سريانها تنتهي بعد خمس سنوات من تاريخ التجديد أو الترقية.

وتؤكد الهيئة أن تحديث ضوابط الرخصة المهنية للوظائف التعليمية يهدف إلى تسهيل إجراءات الحصول على الرخصة المهنية، مقارنة بالضوابط السابقة.