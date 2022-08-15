أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس عبدالله بن حسن الويمني أنه سيتم فتح بوابات سد وادي تبالة بمحافظة بيشه لمدة 27 يوماً، لتصريف نحو 7 ملايين متر مكعب من المياه اعتبارا من بعد غد (الأربعاء).

وقال إن من مستهدفات منظومة البيئة والمياه والزراعة تعظيم الاستفادة من مياه السدود بالمنطقة، ويأتي فتح بوابات السد تلبية لاحتياجات المزارعين بالمحافظة ورفع منسوب المياه في الآبار.

من جهة أخرى، أكد فرع الوزارة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى الوادي وتجمعات المياه والتقيد بتعليمات السلامة التي تصدرها الجهات الرسمية في مثل هذه الحالات.

ويعتبر سد تبالة من أهم سدود في المملكة بسعة تخزينية تقدر 68.410.000 م3 ويحتجز خلف بواباته الآن 17.500.000 م3 من المياه وبه محطة لتنقية مياه الشرب بسعة إنتاجية تقدر بـ 13.000 م3/يوم.