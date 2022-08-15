بمشاركة مكتبة ديوان، يقيم مشروع نجيب محفوظ حلقة نقاشية اليوم (الإثنين) بمبنى قنصلية بوسط البلد، وذلك بمناسبة صدور المجموعة الأولى من إصدارات ديوان لأعمال الأديب نجيب محفوظ.وتقوم «ديوان» بتقديم المدير الإبداعي للمشروع والفنانين المشاركين فيه، وتتناول المناقشة عملية تصميم الأغلفة والرؤية الإبداعية لمشروع نجيب محفوظ.وكانت قد حصلت مكتبة «ديوان» على حقوق نشر أعمال الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ، بعد أن وقعت عقداً مع أم كلثوم، للحصول على نشر أعمال أديب نوبل ورقياً وصوتياً بشكل حصري، وإلكترونياً بشكل غير حصري، حيث تتشارك مع دار نشر هنداوي في الحقوق الإلكترونية.