أثمرت شفاعة أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين (عفو) الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن تجاوب خيري من أولياء الدم وعتق رقبتي مواطنين من القصاص، بعد أن التقى أولياء المجني عليهما للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه خلال الفترة القادمة.وأكد أمير القصيم، خلال حديثه مع أولياء الدم، أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم. وبين أن نهج القيادة يؤكد وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى أن ما يُشاهد من أبناء هذا الوطن الغالي من تآلف وتواد وتآخٍ هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان. وعبر ذوو المتوفين عن شكرهم لأمير منطقة القصيم، مؤكدين أن الوطن بقيادته يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه. حضر جلستي الأمير مع أولياء الدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني، والشيخ صالح الذياب، وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور حمد الصقعبي.