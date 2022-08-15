وضعت إدارة تعليم حائل اللمسات النهائية على برنامج العودة بصورة منظمة ومرتبة من خلال الجولات الميدانية، إذ تستقبل مقاعد الدراسة بالمنطقة أكثر من 129 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل. وتابعت الإدارة مدى تطبيق المدارس لخطط الوزارة في استقبال الطلاب والطالبات وتوزيع الكتب وتطبيق الجدول المدرسي منذ الحصة الأولى ومتابعة المشاريع الإرشادية، ومنها استقبال الطلاب المستجدين.واطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور منذر البليهد، ميدانياً، على برامج العودة من خلال التجول في المباني والفصول الدراسية وبصورة شبه يومية.كما يتابع المشرفون سير العملية التعليمية في مدارس المنطقة للتأكد من تنفيذ جميع البرامج لاستقبال الطلاب والاستفادة من البرامج الإرشادية والوقوف ميدانياً على نظافة المدارس وتوافر مياه الشرب ونظافة البرادات وتوزيع الطلاب على الفصول حسب الفوارق الفردية وتهيئة المكان لاستقبال أولياء الأمور بالمرحلة الابتدائية ومدى سلامة المقاصف.وكان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عقد اجتماعاً بقيادات إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم؛ للوقوف على التحديات ومدى الجاهزية والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد.وأكد مدير تعليم حائل الدكتور منذر البليهد ضرورة تضافر الجهود في قطاعات الإدارة وأقسام التعليم لبدء عام دراسي جديد، منوهاً بأهمية تكامل أدوار الطواقم التعليمية والإشرافية والإدارية لاستكمال ومراجعة جميع المتطلبات وعمليات الاستعداد خلال هذه الفترة، والتأكد من جاهزية المدارس والفصول الدراسية والوسائل الداعمة للعملية التعليمية قبل بدء الدراسة بوقت كافٍ.وكان وزير التعليم شدد على أهمية إنهاء كل ما يتعلق بتوفير خدمات النقل المدرسي في المدارس المضمومة أو مدارس الدمج أو التربية الخاصة وكل المراحل، والتأكد من جاهزيتها، إضافةً إلى استمرار منصة «مدرستي» في تقديم خدماتها التعليمية، منوهاً بضرورة الاهتمام باستقبال الطلاب والطالبات الجدد، والحرص على توفير كافة الخدمات للطالب في المدرسة والفصل، وما يتعلق بتوفير الكتب، ودعم المعلم داخل الفصل، والبيئة التعليمية. وأشار الوزير إلى ضرورة الاستمرار في عملية التطوير المهني لشاغلي الوظائف التعليمية ومضاعفة الجهود لاستكمال مباشرة المعلمين والمعلمات المنقولين، وتسريع إجراءات تعيين الجدد؛ مجدداً في الوقت ذاته ثقته بمنسوبي التعليم لصناعة قصص نجاح وشغف جديدة للعملية التعليمية.