شرعت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في أعمال الهدم والإزالة لثاني مشروع من مشاريع تطوير المناطق العشوائية في مكة المكرمة، التي تشمل منطقة الكدوة بحي المسفلة على مساحة تقدر بـ686 ألف متر مربع.وينطلق مشروع تطوير المناطق العشوائية من استراتيجية شاملة، هدفها تحسين جودة الحياة وتطوير التخطيط الحضري وإثراء تجربة الزوار في مدينة مكة المكرمة والارتقاء بالخدمات الصحية والاجتماعية والأمنية. وبدأت الهيئة في أعمال الرفع المساحي وتحديد الملكيات الخاصة والعامة في حي الزهور الذي سيشمله التطوير خلال العام الحالي وتبلغ مساحته أكثر من مليون متر مربع علاوة على مشروع جبل الشراشف الذي تزيد مساحته على مليون و٧٠٠ ألف متر مربع، وهو من المواقع المجاورة للمسجد الحرام ويقع في المنطقة المركزية من جهة جبل عمر حتى الطريق الدائري الثالث.