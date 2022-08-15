وضعت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اللمسات الأخيرة اللعام الدراسي الجديد بتهيئة أكثر من 1800 مدرسة للبنين والبنات في الطائف ومحافظات تربة والخرمة ورنية وميسان والمويه. وتعمل فرق الصيانة والنظافة على تهيئة المدارس لتكون جاهزة لعودة الطلاب والطالبات وبداية الرحلة التعليمية الجديدة. ووقف مدير التعليم الدكتور فهد الشريف على جاهزية المدارس وأعمال الصيانة والنظافة في المدارس للتأكد من جاهزيتها، وتفقد الشريف الابتدائية 48 للبنات والثانوية الثلاثون للبنات، ووقف على أعمال النظافة والصيانة بثانوية الحرمين للبنين، وابتدائية عروة بن الزبير، مؤكدا تسخير كافة الإمكانات لضمان رحلة تعليمية متميزة للطلاب والطالبات، وأن الإدارة العامة للتعليم بالطائف بدأت استعداداتها مبكراً من خلال ترحيل المقررات الدراسية لمكاتب التعليم الخارجية وتوزيعها على المدارس، كما أعدت الإدارة ملتقى الاستعداد الأول الذي عرضت فيه الإدارة جهودها للاستعداد للعام الدراسي الجديد. ولفت الشريف إلى أن 1177 عامل نظافة وصيانة يواصلون أعمالهم لتهيئة المدارس وتوفير بيئات تربوية مناسبة لضمان بداية جادة ومتميزة.