صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي، بشأن انتشار محتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام شخص في إحدى محافظات منطقة الرياض بإشهار سلاح من نوع رشاش، وإطلاق النار بعشوائية في مكان عام، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر؛ أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، أمرا بسرعة القبض على المذكور، استناداً للمادتين (١٥ و١٧) من نظام الإجراءات الجزائية، وإحالته إلى النيابة المتخصصة لاستكمال إجراءات التحقيق بحقه.

وأكد المصدر أن الفعل المرتكب من قبل الجاني يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، طبقاً لقرار النائب العام (١) وتاريخ ١-١-١٤٤٢هـ، وفقاً للمادة (١١٢) من نظام الإجراءات الجزائية.

وشدد المصدر على حظر مثل هذه السلوكيات المنطوية على تعريض سلامة الآخرين للخطر، وكل ما من شأنه المساس بسكينة المجتمع وهدوئه.

وأبان المصدر أن النيابة المتخصصة ستتخذ الإجراءات الجزائية بحقه، وستطالب بأشد العقوبات النظامية أمام المحكمة المختصة.