ينتظر أهالي جاضع الخمس في أحد المسارحة نتائج التحقيقات حول دخول مياه السيول إلى منازلهم الخميس الماضي.

وأكد عدد من سكان القرية، أن عدة لجان زارت القرية للاطلاع على الأضرار. وطالب الأهالي بإزالة مخلفات السيول وفتح الطرق التي أتلفتها السيول.

وكانت سيول وادي مسالة داهمت قرية جاضع الخمس بمحافظة أحد المسارحة وتسببت في إغراق عدد من المنازل بما فيها من أثاث، كما جرفت ما يقارب 5 سيارات وألحقت أضرارا بالممتلكات وقطعت الكهرباء، وذكروا أن السيول باغتت القرية مساء الخميس الماضي.

وأوضح المواطن خالد سفياني، أنهم تعرضوا لكارثة هو وعدد من جيرانه بعد أن اقتحمت السيول المنازل وأتلفت الأثاث وأغلقت مداخل المنازل والشوارع المؤدية إليها، وجرفت السيول السيارات وقطعت الكهرباء كما منعت السكان من الدخول أو الخروج من منازلهم.

«عكاظ» تجولت على مواقع دخول السيول للقرية، ورصدت محاصرة السيول بعض المنازل، وشاهدت الشوارع المغلقة.

كما داهمت السيول قرى الجعدية والهجنبة، وهرعت الجهات ذات الاختصاص لنزح المياه من الشوارع.

وتواصلت «عكاظ» مع الناطق الرسمي لإمارة جازان الدكتور سالم آل جفشر، الذي أبان أن التحقيقات تسير وفق المتبع، وسوف يتم الإعلان عن النتائج فور الانتهاء منها، وستصدر إمارة المنطقه بيانا حول الموضوع في حينه.