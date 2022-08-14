طبقت أمانة عسير غرامات مالية وفق لائحة الجزاءات والغرامات على عدد من الشركات المتعاقدة مع الجهات الخدمية بمدينة أبها، بعد أن رصدت 145 مخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة على أعمالهم.

وأوضح وكيل الأمين للمشاريع بأمانة عسير المهندس عبدالله الرياعي، أن إدارة تنسيق المشاريع رصدت عدداً من المخالفات والملاحظات على عدد من مقاولي الحفريات، والتمديد المتعاقدين مع الجهات الخدمية لمخالفتهم الاشتراطات، والمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر، وإعادة السفلتة لخطوط الخدمات التابعة للجهات الخدمية الأمر الذي تسبب بوجود حفر وهبوطات بالطرق والميادين العامة. وأشار إلى أن الأمانة ألزمتهم بإعادة ردم ودك الحفريات وسفلتتها مرة أخرى وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، إضافة إلى إيقاف التصاريح الخاصة بهم لحين الانتهاء من معالجة ما لديهم من مخالفات قائمة.

ودعا جميع شركات ومقاولي الخدمات بالالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة لأعمال الحفر والردم والسفلتة، مؤكداً أن الأمانة لن تتوانى بتطبيق الحد الأقصى من الغرامات والجزاءات لكل مقاول لا يراعي جودة العمل مع إيقاف التصاريح الخاصة به.