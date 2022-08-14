أثمرت شفاعة أمير منطقة القصيم رئيس لجنة إصلاح ذات البين الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، عن عفو وتجاوب خيري من أولياء الدم، عن عتق رقبتي مواطنين من القصاص بعد أن التقى أولياء المجني عليهما للتنازل عن القصاص الذي كان مقرراً تنفيذه خلال المدة القادمة.

وأكد أمير القصيم خلال حديثه مع أولياء الدم أن العفو عند المقدرة من أخلاق أهل الإسلام ومن عزائم الأمور، سائلاً الله تعالى أن يعظم لهم الأجر والمثوبة ويجزيهم خير الجزاء ويغفر لموتاهم.

وبيّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أن نهج القيادة الحكيمة يؤكد وجوب إعطاء كل ذي حق حقه، مشيراً إلى ما يُشاهد من أبناء هذا الوطن الغالي من تآلف وتواد وتآخٍ، هو ما تسعى إليه الحكومة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين سائلاً المولى عز وجل أن يديم على البلاد نعمة الأمن والأمان.

فيما عبّر ذوو المتوفين عن شكرهم لأمير منطقة القصيم، مؤكدين أن الوطن بقيادته الرشيدة يقوم على إعطاء الحقوق وتحكيم كتاب الله وسنة نبيه.

حضر الجلسات مع أمير القصيم بأولياء الدم وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، والمشرف العام على لجنة إصلاح ذات البين الشيخ إبراهيم الحسني، والشيخ صالح الذياب، وعضو هيئة التدريس بجامعة القصيم الدكتور حمد الصقعبي.