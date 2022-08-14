تنطلق منتصف الأسبوع القادم اختبارات الدور الثاني للطلاب والطالبات المكملين في مراحل التعليم العام للعام الدراسي ١٤٤٣هـ بمراحله الثلاث.وستبدأ الاختبارات الثلاثاء بعد القادم، الموافق للخامس والعشرين من شهر محرم الجاري، وذلك مع عودة الهيئة الإدارية بالمدارس، على أن تتم عمليات التصحيح والرصد في الأسبوع الأول من عودة المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد ١٤٤٤هـ والمحددة في الأول من شهر صفر القادم.من جهة أخرى، بدأت المدارس الثانوية في تسكين طلاب وطالبات الصف الثاني ثانوي في نظام المسارات، وذلك بناء على اختياراتهم التي تمت قبل نهاية العام الدراسي وذلك عبر حساباتهم في نظام نور الإلكتروني.وحددت وزارة التعليم الأربعاء القادم كآخر موعد لاعتماد التسكين، وفي حال لم يقم الطالب والطالبة باختيار المسار الذي تم تحديده سيتم مباشرة تسكينهم في المسار العام.يذكر أن نظام المسارات في المرحلة الثانوية اشتمل على عدد من المسارات التخصصية للصفين الثاني والثالث الثانوي؛ منها مسارات الحاسب والهندسة، والصحة والحياة، وإدارة الأعمال، والمسار الشرعي والمسار العام.