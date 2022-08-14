روى عدد من شهود العيان تفاصيل حادثة هلاك المطلوب رقم (4) في قائمة المطلوبين الـ9، عبدالله عبدالرحمن البكري الشهري، مستعيدين جريمته بقتل نفسه وتعمده الإضرار بكل الموجودين.وقال شهاد عبدالستار، الذي يعمل في مجال الخياطة: عند الساعة (10:00) من مساء الأربعاء 12/‏1/‏1444 كنت داخل محلي كالمعتاد، ولم يكن هناك أي شيء مريب، ولم يلفت انتباهي أي أمر، وسمعت صوت دوي كبير أعقبه سقوط زجاج مبنى أمامنا مباشرة، وارتعبت من الخوف، ولم أتحرك من محلي، وفجأة تحول الشارع إلى خلية من الحركة بعد انتشار رجال الأمن بشكل سريع، وطلبوا مني إغلاق المحل حفاظاً على حياتي، خلال ذلك عرفنا أن شخصاً قام بتفجير نفسه مستخدماً حزاماً ناسفاً. أما عبده قائد (العامل اليمني)، فقال: إن الإرهابي فجر نفسه بحزام ناسف، كنت أقف أمام موقع عملي، وفجأة سمعت دوي انفجار هائل هرعت بعده للداخل للاحتماء، وبعد لحظات بدأت أتابع سيارات الشرطة التي هرعت إلى المكان.. سمعت دوي انفجار ترافق مع سقوط زجاج المبنى المجاور لموقع الحادثة، وأصم آذاننا للحظات، وتسمرنا في أماكننا. شاهدت الانتشار الأمني وإغلاق الطريق، وطلب منا رجال الأمن الابتعاد عن الموقع خوفاً على حياتنا.