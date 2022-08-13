استقبلت الإدارة العامة للتعليم بجدة ممثلة في الشؤون التعليمية «بنات»، وفود الإدارات التعليمية المشاركة في المعسكر الصيفي العلمي الأول (بنات) من إدارات التعليم في كل من المدينة المنورة وينبع والقنفذة، إضافة لوفد تعليم جدة المستضيف للمعسكر الذي يحتضنه «بيت الطالب» بجدة لمدة أسبوعين.

وأوضحت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية «بنات» منال اللهيبي، أن المعسكر يستهلّ فعالياته غداً (الأحد) من خلال تنفيذ العديد من البرامج والورش التدريبية المختلفة التي تعمل على استثمار العقول والطاقات البشرية أثناء الإجازة الصيفية في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، ضمن مسارات علمية رئيسية للورش التدريبية ومنها وقود المستقبل، المتحكمات الدقيقة، المايكروبت، الذكاء المحيط، المسابقات، الاختبارات الدولية، صديق البيئة، رحالة الفضاء، صنفي مع لينيوس، 3D.

وأشارت اللهيبي إلى أن عدد الطالبات المشاركات في المعسكر يبلغ 80 طالبة من الإدارات التعليمية المشاركة، مضيفة أن المعسكر يهدف إلى إنشاء قيمة علمية تستفيد منها الطالبات في تكوين الخبرات وتنمية المهارات من خلال المعسكر الذي يشهد كذلك تنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لعدد من المنشآت الأكاديمية والصناعية والترفيهية.