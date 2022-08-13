اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور حسن بن محسن خرمي، نتيجة النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1443هـ.

وأوضح مدير إدارة شؤون المعلمين ياسر بن محمد اليابس أن عدد المتقدمين والمتقدمات للنقل الداخلي لهذا العام بلغ ١٩١٥١ شاغل وظيفة تعليمية، بمجموع رغبات تعامل معها «نظام نور» تجاوزت ١.٤٠٢.٦٢٠ رغبة، مشيرا إلى أنه تم تحقيق رغبة النقل الداخلي لـ٤٩٪؜ من المتقدمين، فيما تم نقل ٢٧٪؜ على الرغبة الأولى، و٥٣٪؜ على الرغبات الخمس الأُوَل.

وأضاف اليابس أنه يمكن استعراض نتيجة النقل الداخلي عبر حساب المتقدمين والمتقدمات في «نظام نور»، مبينا أن النتيجة جاءت مواكبةً للتطلعات وتلبيةً لأكبر عدد من الرغبات.

وقدّم اليابس التهنئة للمنقولين والمنقولات، مؤكدا حرص إدارة شؤون المعلمين وعملها الدؤوب لتحقيق رغبات زملائهم من المعلمين والمعلمات، وفق الضوابط والمعايير المنظمة للنقل. وأوضح أن نسبة تحقيق الرغبات المرتفعة هذا العام ستحقق بإذن الله الاستقرار لهم، وستمكنهم من أداء رسالتهم التعليمية السامية، بما يعود بالأثر الإيجابي على العملية التعليمية.

وأفادت إدارة التعليم بأن «التظلم» متاح من خلال «نظام نور» بدخول المعلم والمعلمة على الحساب في الفترة ما بين ١٦- ١٨/ ١/ ١٤٤٤هـ، تيسيرا لهم، دون الحاجة للتنقل لمقر الإدارة.