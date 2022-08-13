حددت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، يوم غد، موعداً لإجراء المقابلات الشخصية للمرشحات لشغل الوظائف التعليمية للطفولة المبكرة والوظائف التعليمية التعاقدية.

وأوضح المدير العام للتعليم في المنطقة الدكتور أحمد العُمري، أن عدد المرشحات لدخول المقابلات الشخصية بلغ 463 مرشحة، منهن 390 مرشحة للوظائف التعليمية للطفولة المبكرة تخصص «رياض أطفال»، و73 مرشحة للوظائف التعليمية التعاقدية ممن توافرت فيهن الضوابط وانطبقت عليهن الشروط، مشيراً إلى أن المقابلات تُجرى اعتباراً من 16 إلى 20 من الشهر الحالي، بمقر شؤون المعلمين «القسم النسائي»، لافتاً إلى أنه يتوجب على المرشحات إحضار أصول الوثائق أو صور مصدقة لها، وتشمل الهوية الوطنية، ووثيقة التخرج، والسجل الأكاديمي، وشهادة المعادلة لخريجات الجامعات من خارج المملكة، والرخصة المهنية، وترجمة السجل الأكاديمي أو الوثيقة من مكتب معتمد في حال كان أحدهما بغير اللغة العربية.

من جهة أخرى، تنطلق غداً في المركز العلمي بالإدارة العامة للتعليم في عسير، فعاليات المعسكر العلمي الصيفي الأول 2022 «بنات»، تحت شعار «قدرات طلابية..منافسة عالميا»، بمشاركة 70 طالبة من 5 إدارات تعليمية. وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة، أن المعسكر يهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطالبات وتعزيز معارفهن في علوم البرمجة والتصميم الإبداعي، وإثراء الجانب الفلكي وتعزيز البحث العلمي والابتكار في مجال علوم الفضاء، وتدريبهن على استخدام المصادر المتجددة للطاقة النظيفة، والمساهمة في رفع وعي المجتمع بأهمية المحافظة على البيئة وتنميتها، بما يعزز نواتج التعلم ورفع التنافسية العالمية في المسابقات الدولية، مشيراً إلى أنه يشتمل على 9 برامج تتمثل في وقود المستقبل، ورحلة الفضاء، والمباني الخضراء، والأرض النشطة، والبيئات الافتراضية، وبرنامج «فيرست ليجو روبوت»، وصديق البيئة، وعلوم البرمجة، والمسابقات العلمية، كما يضم برامج إثرائية وترفيهية وسياحية، والعديد من الشراكات مع عدة جهات حكومية وخاصة، إضافة إلى فعاليات العربة العلمية المتنقلة، مضيفا أن المعسكر تشارك فيه إدارات التعليم بعسير، وسراة عبيدة، ومحايل عسير، والنماص، ورجال ألمع، مثمنا جهود إدارات النشاط الطلابي، والموهوبين، والإعلام والاتصال، والأمن والسلامة، والخدمات المساندة، والصحة المدرسية، والتدريب والابتعاث، لافتاً إلى أن المدة الزمنية تبدأ من 16 إلى 27 محرم الجاري.