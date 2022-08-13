أكملت الإدارة العامة للتعليم بجدة استعدادها لبدء العام الدراسي القادم، واستقبال الطلاب والطالبات وتهيئة البيئة المدرسية المناسبة وتوفير كافة الإمكانات الفنية والبشرية وتأمين التجهيزات المدرسية واجراء الصيانة اللازمة والترميم للمباني المدرسية.

وأوضح المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع أن جميع الإدارات المعنية بالاستعداد للعام الدراسي الجديد تعمل منذ وقت مبكر لإنجاز المهمات المناطة بها وفق خطط الاستعداد المعتمدة.

من جهتها، أكملت إدارة المباني بالتنسيق مع شركة تطوير أعمال صيانة عدد من المدارس، إذ تم تخصيص 21 فريق عمل للصيانة، و30 فريق عمل فني لصيانة المكيفات، واستكمال تركيب المكيفات الجديدة في عدد 90 مدرسة، إذ تم تخصيص 11 فرقة عمل لذلك.

وضمن خطة الاستعداد عملت إدارة التجهيزات المدرسية وإدارة المستودعات على متابعة وصول وترحيل الكتب الدراسية لجميع المراحل الدراسية وفق خطة زمنية محددة لضمان استلام جميع الطلاب والطالبات الكتب من أول يوم دراسي، كما تم تسليم المواقع الخاصة بتنفيذ صيانة المختبرات المدرسية للمقاول المختص لصيانة 58 مختبراً مدرسياً، والعمل على تجهيز 44 فصلاً دراسياً لرياض الأطفال، وتأمين 4100 طاولة ومقعد دراسي للمدارس.

كما عملت إدارة شؤون المعلمين على إنجاز حركة النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية وتسديد الاحتياج في المدارس قبل بدء العام الدراسي.