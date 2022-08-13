قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.