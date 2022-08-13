القبض على مقيم بحوزته 50 كغم من مادة الحشيش المخدر في رجال ألمع أخبار السبت 13 أغسطس 2022 10:36 «عكاظ» (جدة) 570 مشاهدة المقيم الجاني بعد القبض عليه (الأمن العام) -A +A «عكاظ» (جدة) قبض مركز الضبط الأمني بالحريضة بمحافظة رجال ألمع في منطقة عسير على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته 50 كيلوغراماً من مادة الحشيش المخدر، مخبأة داخل مركبة يقودها، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص.< Previous PageNext Page > القبض على مقيم بحوزته 50 كيلوغراما من الحشيش المخدر مركز الضبط الأمني الحريضة رجال ألمع منطقة عسير تهريب الحشيش