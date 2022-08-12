بعد البيان الذي أصدرته رئاسة أمن الدولة اليوم (الجمعة) والذي جاء فيه إعلان هلاك المطلوب الأمني عبدالله بن زايد عبدالرحمن البكري الشهري بعد 7 سنوات من الهروب والتخفي، استذكر السعوديون تصريحات سابقة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدّث فيها عن مواجهة التطرف وملاحقة الإرهابيين، ودور الهيكلة التي أجريت لوزارة الداخلية في خفض العمليات الإرهابية.

• ولي العهد الأمير محمد بن سلمان: إن ظاهرة التطرف كانت بيننا بشكل مستشر، ووصلنا إلى مرحلة نهدف فيها أن نتعايش مع هذه الآفة.

• ولي العهد: إن العمليات الإرهابية منذ 1996 إلى عام 2017 يكاد لا يمر عام أو ربع عام إلا وهنالك عملية إرهابية.

• ولي العهد: قدمت وعوداً في 2017 بأننا سنقضي على التطرف فوراً، وبدأنا فعلياً حملة جادة لمعالجة الأسباب والتصدي للظواهر.

• ولي العهد: انخفاض عدد العمليات الإرهابية في السعودية بعد إعادة هيكلة وزارة الداخلية وإصلاح القطاع الأمني إلى الصفر ولم يكن هناك سوى محاولات فردية لم تحقق أهدافها البغيضة.

• ولي العهد: خلال سنة واحدة استطعنا أن نقضي على مشروع أيديولوجي صنع على مدى 40 سنة ولم يعد يظهر على السطح وأصبح متخفياً ومنبوذاً وسوف نستمر في مواجهة أي مظاهر للتطرف.