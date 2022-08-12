​تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك من إحباط محاولة تهريب 1,100,000 حبة مُخدرة، وذلك بعد العثور عليها مُخبأة في إرسالية وردت إلى السعودية عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي.

وأوضحت الهيئة أنه وردت إرسالية عبارة عن «ألعاب وملابس وبضائع متنوعة» وفي أثناء إجراء عملية التفتيش عُثِر على تلك الكمية من الحبوب المخدرة مخبأةً داخل محتويات الإرسالية.

وأضافت أنه وبعد التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وذلك لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل السعودية، تم القبض على مستقبليها وعددهم 5 أشخاص.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية عبر جميع منافذها الجمركية، وتقف بالمرصاد أمام محاولات المهربين، وذلك تحقيقاً لإحدى أبرز مهماتها الممثلة في أمن وحماية المجتمع من هذه الآفات وغيرها.

ودعت الهيئة في الوقت ذاته المواطنين والمقيمين إلى الإسهام في مكافحة التهريب بجميع أشكاله؛ لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، أو الرقم الدولي (00966114208417)، حيث تستقبل الهيئة من خلال هذه القنوات البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.









