طوّرت المنصة الوطنية للعمل الخيري «إحسان» فرص التبرع لخدمتي «تيسّرت» و«فُرجت»، من خلال إلغاء الحد الأدنى السابق للتبرع لهما وإتاحة التبرع المفتوح للحالات المدرجة في المنصتين تبدأ من ريال واحد فما فوق، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والتطبيق الخاص بالمنصة.

يأتي ذلك سعياً في تعزيزاً قيم البذل والعطاء، واستكمالاً في تمكين جميع شرائح المجتمع من التفاعل مع الحالات الأكثر احتياجاً، وانطلاقاً من مسؤولية المنصة في تمكين عموم مُحبي أعمال الخير من التفاعل مع الحالات الأشد احتياجاً، كلٌ بحسب استطاعته وقدرته المالية.

وتُعنى خدمة «تيسّرت» بتسديد مديونيّات المواطنين المُعسِرين ممّن صدر بحقهم أمر تنفيذ قضائي، فيما تعرض خدمة «فُرِجت» فرص التبرع الخاصة بسجناء الحقوق المالية للمساهمة بالتفريج عنهم وتعجيل عودتهم إلى أهاليهم؛ حيث جرى تخفيض الحد الأدنى للتبرع من 50 ريالاً لخدمة تيسّرت و10 ريالات لخدمة فُرجت، إلى ريالٍ للخدمتين، سعياً إلى توسيع قاعدة المشاركة في أعمال الخير وتمكين المُتبرعين من المساهمة فيها تبعًا لقدرتهم المالية وما تجود به أنفسهم.

وتواصل منصة إحسان جهودها لتسخير كافة السبل والتقنيات للنهوض بقطاع العمل الخيري رقمياً، حيث تعمل على تطوير خدمات وبرامج نوعيّة من شأنها تسهيل وتسريع عملية التبرّع، بما يمكّن وصول التبرعات إلى المستفيدين من مختلف المجالات الخيرية بموثوقية وشفافية.

يُشار إلى أن إجمالي التبرعات التي تلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان) تخطّى مليارين و534 مليون ريال مُنذ تدشين المنصة في مارس 2021، عادت بالنفع على أكثر من 4 ملايين و869 ألف مستفيد ومستفيدة.