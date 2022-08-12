أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أنه في حال عدم تجديد بطاقة الهوية الوطنية، يتم احتساب غرامة 100 ريال من تاريخ انتهائها، كاشفة أن الغرامة المفروضة لا يمكن إلغاؤها.

وأكدت أن بإمكان المستفيد تجديد الهوية الوطنية قبل انتهائها بـ180 يوماً، منوهة إلى أنه في حال تم تجديدها قبل انتهائها ولو بيوم واحد، وتم تحديد موعد إصدارها واستلامها بعد أيام من تاريخ الانتهاء، فلا يتم فرض الغرامة.

وأفادت «الحوال المدنية» بأن إصدار بطاقة الهوية الوطنية بعد تجديدها يستغرق 14 يوم عمل كحد أقصى، وستصل للمستفيد رسالة نصية عند وصول بطاقته إلى المكتب.

وأشارت إلى أنه في حال الرغبة بتجديد الهوية الوطنية، يلزم حجز موعد من خلال الرابط التالي http://bit.ly/2lmXXdF، ومراجعة المكتب لتجديدها، وفي حال تم تجديدها عن طريق «أبشر» يتم توصيلها بعد التجديد إلى المستفيد.