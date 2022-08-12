كشفت وزارة الصحة أن الوصفات الطبية الصادرة عبر خدمة «وصفتي» من المستشفيات والمراكز الصحية من خلال رسالة نصية تكون مجانية ويمكن صرفها من الصيدليات الخارجية برمز الوصفة الوارد بالرسالة.

وأكدت أن الوصفة الطبية الإلكترونية الصادرة عبر الاستشارات الطبية من خلال تطبيق «صحتي» تكون برسوم عند صرفها لدى الصيدليات التجارية، حيث يساعد التطبيق على الحصول على وصفة طبية فقط حسب تشخيص الطبيب.

يذكر أن خدمة «وصفتي» تعد قناة وصول إضافية تربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية بالصيدليات الخاصة، حيث يمكن للمستفيد استلام الدواء من الصيدلية الأقرب إليه وفي الوقت الملائم له مجاناً، وللحصول على وصفة طبية لا بد من التوجه إلى أحد مراكز الرعاية الصحية المشتركة بخدمة «وصفتي»، وبعد التسجيل والتشخيص عن طريق الطبيب لإصدار وصفة، تصل للمستفيد الرسالة الخاصة بالوصفة، ويمكن بعد ذلك زيارة أقرب صيدلية مشتركة بالخدمة لصرف الدواء مجاناً.

وحول الفترة الزمنية لإعادة صرف الدواء للمرضى، تتم إعادة صرف الدواء لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار الوصفة الأولى، وفي حال عدم توفر الدواء الموجود بالوصفة يمكن للصيدلي صرف الدواء البديل المعتمد من «وصفتي» فقط مجاناً.