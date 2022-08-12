وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) في العاصمة بيروت، مساعدات غذائية مقدمة من المملكة من خلال المركز تستهدف أكثر من 300.000 فرد من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف في الجمهورية اللبنانية.وأشارت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للإسكوا الدكتورة رولا دشتي، إلى أن الدعم الإنساني والإغاثي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للبنان عبر مركز الملك سلمان للإغاثة يتماشى مع دورها الإنساني في الوقوف مع الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.ولفتت دشتي، النظر إلى أن هذا المشروع الإنساني ليس إلا خطوة على مسار شراكات أخرى ومشاريع متعددة مع المركز لخدمة المحتاجين والمتضررين، مؤكدة، أنه سيتم توزيع تلك المساعدات على مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات الأسرية المحتاجة في لبنان، خصوصا النساء المُعيلات لأسرهن في مختلف المناطق اللبنانية.