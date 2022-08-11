أكد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب على أصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق بالتيسير والشفافية في التعامل مع المراجعين، وسرعة إنجاز قضاياهم وضرورة الالتقاء بهم وسماع طلباتهم الجزائية، والبت فيها دون تأخير، والاهتمام في المقام الأول بقضايا السجناء والموقوفين، والتأكيد على تكثيف الجولات الرقابية والتفتيشية على السجون ودور التوقيف، ومقابلة النزلاء وتلقي شكاواهم بشكل دوري.

وشدد على ضرورة الالتزام بأحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، والأنظمة الجزائية الأخرى، ومكافحة الجرائم المنظمة، لا سيما المالية منها والعابرة للحدود.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لأصحاب الفضيلة رؤساء نيابات المناطق، الذي عُقد صباح اليوم في نيابة منطقة عسير، بحضور وكيل النيابة العامة الشيخ شلعان بن راجح الشلعان والوكلاء المساعدين.

واستهل النائب العام الاجتماع بكلمة أكد فيها اهتمام الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بالمرافق العدلية، والعناية في التطور التشريعي القانوني في المملكة، والاهتمام الدائم بالسلطات القضائية، ومنها النيابة العامة، الذي عزز منظومة العدالة الناجزة في مرفقها، وطور من حوكمة أعمالها القضائية، ومكنها من ممارسة اختصاصاتها باستقلال تام، وفقاً لأحدث أنظمة النيابات القضائية عالمياً.

وأشاد خلال كلمته بالعلاقة المميزة بين نيابات المناطق والجهات الحكومية، وتضافر العمل المشترك بينها، ورفع كفاءة الإجراءات المحوكمة، التي أسهمت في دعم وتحسين مستوى الإجراءات الجزائية العدلية.

يذكر أن هذا الاجتماع يعقد بشكل سنوي، يتم فيه مراجعة تقارير الإنجاز ومؤشرات قياس الأداء للأعمال النيابية القضائية والإدارية، إضافة إلى مناقشة العديد من الإجراءات الجزائية النيابية، وإقرار بعض التوصيات القانونية للإجراءات الجزائية التي تقوم بها النيابة العامة.