أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمديد فترة التسجيل الإلكتروني في مراكز الرعاية النهارية الأهلية حتى 17 محرم 1444 الموافق 15 أغسطس 2022، وذلك دعما لأسر المستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة.

ودعت الوزارة جميع المستفيدين الراغبين بالتسجيل إلى الدخول على البوابة الإلكترونية للوزارة، موضحة أن شروط القبول للالتحاق في مراكز الرعاية النهارية كالتالي: أن يكون الشخص ذو الإعاقة المسجل في البرنامج سعودي الجنسية، كما يمكن للشخص ذي الإعاقة من المتقدمين على الجنسية السعودية ممن يحمل بطاقة التنقل والإقامة الدائمة التقديم على البرنامج في حال توفر مقاعد شاغرة، خلو الشخص ذي الإعاقة من الأمراض السارية أو المعدية، أن تكون درجة الذكاء للشخص ذي الإعاقة المصنف بأنه من شديدي الإعاقة الفكرية أو متوسطيها، أو مزدوجيها 55 درجة وأقل، أن يكون عمر المستفيد من سنتين إلى 45 سنة، ألا يعاني الشخص ذو الإعاقة من اضطرابات نفسية أو سلوكية تشكل خطرا عليه أو على الآخرين.

وبينت الوزارة أن آلية التسجيل الإلكتروني عبر البوابة على النحو التالي: الدخول عبر الرابط الإلكتروني للوزارة https://eservices.mlsd.gov.sa، الدخول برقم الهوية والرمز السري الخاص بالمستفيد، اختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية، اختيار أيقونة خدمة إشعارات أهلية القبول بمراكز الرعاية النهارية الأهلية، اختيار المركز المرغوب الالتحاق به من القائمة المنسدلة، تحديد الخدمات الإضافية - المواصلات.