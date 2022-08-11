وقعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة بنائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله ناصر أبوثنين، مع ممثل الجانب الإندونيسي وزيرة القوى العاملة إيدا فوزية، اتفاقية مشروع القناة الواحدة لإعادة فتح استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية بالسعودية في عدة مهن، اليوم (الخميس) 13 محرم 1444 الموافق 11 أغسطس 2022، حيث سيكون الاستقدام متاحا من خلال شركات الاستقدام بالتزامن مع تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتم توقيع الاتفاقية في جزيرة بالي، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الدولية الدكتور عدنان النعيم، والفريق الفني من الوزارة، وممثلي وزارة الخارجية ووزارة الصحة، وذلك خلال الزيارات الرسمية التي تخللها عدد من الاجتماعات الفنية بين الجانبين، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بسوق العمل والجوانب التشغيلية للمشروع.

ويأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توحيد قناة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية وتسهيل عملية الاستقدام من إندونيسيا، وحماية حقوق كافة أطراف العلاقة التعاقدية، وتنويع جنسيات العمالة المنزلية بما يخدم متطلبات وحاجات سوق العمل السعودي.