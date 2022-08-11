قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة منطقة نجران على مواطن لإيوائه وتشغيله داخل مزرعته 22 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، ضُبِط بحوزة أحدهم 97,720 ريالاً، و22 هاتفاً متنقلاً و7 شرائح اتصال، وأُوقِفوا واتُّخِذت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحِيل المخالفون لجهة الاختصاص، ومن آواهم وشغّلهم للنيابة العامة.

وأكد المتحدث باسم شرطة نجران أن كل من يسهِّل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.