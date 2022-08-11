أعلنت شبكة «إيجار» أن رسوم توثيق العقود من خلال الشبكة غير مستردة، ولكل عقد جديد يلزم دفع رسوم توثيق.

وأكدت أنه في حال انتهاء المهلة دون توثيق العقد من قبل الأطراف، فإن رسوم التوثيق تعود للمحفظة، مشددة على أن عدم توثيق العقد في الشبكة يفقد العقد أثره الإداري والقضائي.

وكشفت أن رسوم توثيق العقد السكني سواء للعقد الجديد أو لتجديد عقد سابق تبلغ 125 ريالا لكل سنة، أما رسوم العقد التجاري فتبلغ 200 ريال للسنة الأولى و400 ريال لكل سنة إضافية، ويتم دفع الرسوم من قبل المؤجر ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأفادت شبكة «إيجار» بأنه في حال إعادة إبرام العقد، يتم التوثيق من قبل المؤجر والمستأجر، ويتم دفع رسوم التجديد خلال 90 يوما من العقد، وبعد ذلك يتجدد العقد تلقائياً في آخر 60 يوما.

وشددت على أن توثيق العقود إلزامي عبر الشبكة، وفي حال رفض أحد الأطراف توثيق العقد، فيمكن التوثيق من خلال الدخول على أيقونة «تسجيل حالة تعاقدية» بعد توفر اشتراطات التوثيق في موقع «إيجار».

وأوضحت أنه عند رفع أحد الأطراف حالة تعاقدية «تسجيل عقد من طرف واحد» يتم إرسال رسالة برقم الطلب للطرفين، وسيتم التحقق من خلال شبكة «إيجار» والتواصل مع الطرف الممتنع، وفي حال كان ممتنعا سيتم قبول الطلب، وفي حال كان غير ممتنع سيتم رفض الطلب.