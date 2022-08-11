التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، في العاصمة وارسو بجمهورية بولندا، وزيرة الاندماج الاجتماعي البولندية أجنيشكا ستشيجاي، وبحث الجانبان خلال اللقاء المواضيع ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية.وعبّرت ستشيجاي عن شكرها الجزيل للمملكة على ما قدمته من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة من مساعدات طبية وإيوائية عاجلة للاجئين القادمين من أوكرانيا إلى بولندا والدول المجاورة، مبدية تطلعها لتطوير التعاون بين بلادها والمملكة في المجال الإنساني والإغاثي.