انتشلت فرق الدفاع المدني بالطائف، أمس، جثث الشبان الثلاثة الذين سقطوا بسيارتهم من مرتفعات جبال الهدا، وتم تسليم الجثامين إلى ذويهم. وكشف الدفاع المدني لـ«عكاظ»، أن سقوط مركبة الشبان الثلاثة من مطل مخطط سكني بالهدا حادثة مرورية.جاء ذلك بعد أن أنهى مدني الطائف مهمة انتشال الضحايا من أسفل الجبل الشاهق بنزول يتجاوز 4 كيلومترات، واستغرقت عمليات الانتشال أكثر من 24 ساعة، وتمت الاستعانة بالطيران المدني في عمليات البحث. وكانت أولى عمليات الانتشال لمقيم يمني، فيما تم لاحقاً الوصول للشخصين الآخرين (سعودي ويمني) كانا في المركبة، واضطرت الفرق إلى قص الحديد عن جسديهما قبل انتشالهما، وسُلّم الثلاثة لذويهم لاستكمال مواراتهم الثرى.«عكاظ» رصدت الموقع الذي سقط منه الثلاثة بمخطط المطل السكني، وهو أرض تقع على حافة الجبل الشاهق ولا يوجد بها سواتر ولا إرشادات للسلامة ولا مصدات.