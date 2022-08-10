زار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل اليوم (الأربعاء)، معرضَ نيوم لتصاميم مدينة المستقبل «ذا لاين»، الذي يقامُ في «جدة سوبردوم» من 1 ـ 14 أغسطس.

وتجوَّل في المعرض الذي يتضمَّن تصاميم تفصيلية، وعروضاً معمارية وهندسية لمدينة المستقبل المبتكرة «ذا لاين»، كما يقدم نهجاً جديداً لتصميم المدن.

واطّلع الفيصل على تصميم المدينة التي تستهدف تحقيق مثالية العيش، وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية، ويركز تصميمها على مفهوم «انعدام الجاذبية»، حيث يتم توزيع وبناء مكونات المدينة على شكل طبقات عمودية مما يتيح للسكان إمكانية التحرك في الاتجاهات الثلاثة (إلى الأعلى، والأسفل، وكذلك بشكل أفقي في كل جانب)، وتُسهل هذه الفكرة عملية التنقل بين مواقع الاحتياجات اليومية من أماكن عمل ومدارس وحدائق ومنازل.

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة لشرحٍ عن أهم مواصفات مدينة «ذا لاين»، التي ستبنى على مساحة لا تتجاوز 34 كيلومتراً مربعاً، وعرضها يبلغ 200 مترٍ فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 مترٍ فوق سطح البحر وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماماً في مدنٍ بهذا الحجم، مما يقلل بدوره من تمدد البنية التحتية، ويعزز من كفاءة واستدامة المدينة على نحوٍ مميز، كما أن مناخها المثالي على مدار العام سيؤمن للسكان الاستمتاع بالطبيعة عند التنقل سيراً على الأقدام، إضافةً إلى أن «ذا لاين» تتيح لجميع السكان إمكانية الوصول إلى جميع المرافق والخدمات في غضون خمس دقائق، إلى جانب وجود قطار فائق السرعة يصل بين طرفي المدينة خلال 20 دقيقة.

وكان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد أعلن عن تصاميم مدينة «ذا لاين» أخيرًا، التي تأتي انعكاساً لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلًا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95% من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100%، لجعل صحة الإنسان ورفاهيته أولوية مطلقة بدلاً من أولوية النقل والبنية التحتية كما في المدن التقليدية.