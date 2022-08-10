تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة خطية من رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية محمد عبدالحميد، تتعلق بتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وأعرب رئيس جمهورية بنغلاديش عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله في ديوان وزارة الخارجية بالرياض اليوم (الأربعاء)، سفير جمهورية بنغلاديش الشعبية لدى المملكة الدكتور محمد جاويد باتواري.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.