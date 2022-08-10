خيّم الحزن على الوسط الإعلامي لوفاة الإعلامي محمد آل محي، بعد معاناته لأشهر من مرض ألم به، وتنويمه في أحد مستشفيات المنطقة الشرقية.

وتمت الصلاة على الفقيد بعد صلاة عصر اليوم (الأربعاء) في جامع الفرقان، حيث سيوارى الثرى في مقبرة الدمام، وستُفتح أبواب العزاء في منزل أسرته يوم الجمعة القادم بمحافظة أحد رفيدة.

الفقيد عمل صحفياً في صحيفة اليوم، ومراسلاً لقناتي السعودية والإخبارية لسنوات، وسبق أن كُلّف بعدة تغطيات تلفزيونية في مواسم الحج.

ونعت هيئة الإذاعة والتلفزيون الفقيد، بعد مسيرة كانت حافلة بالعطاء والنجاح والتميز في العمل التلفزيوني.

«عكاظ» التي آلمها النبأ، تقدم بأحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعية الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه جنات النعيم.. إنا لله وإنا إليه راجعون.