كشفت لـ«عكاظ» المديرية العامة للدفاع المدني، أن حادثة سقوط مركبة من مطل مخطط سكني بالهدا وما أسفرت عنه من وفاة 3 أشخاص، تعد حادثة مرورية، وإدارة المرور هي الجهة المعنية بتوضيح تفاصيلها وملابساتها.

جاء ذلك بعد أن أنهى «مدني الطائف» مهمة انتشال الضحايا الثلاثة من الجبل الشاهق بنزول يتجاور أربعة كيلومترات، حيث استغرقت العمليات أكثر من 24 ساعة تم خلالها الاستعانة بالطيران المدني.

وكانت أولى عمليات الانتشال لوافد يمني، فيما تم لاحقاً الوصول للشخصين الآخرين (سعودي ويمني) كانا داخل المركبة وتم تحريرهم من حديد المركبة وانتشالهم ثم تسليمهم لذويهم لاستكمال إجراءات الدفن.

يذكر أن موقع السقوط عبارة عن أرض معروضة للبيع، ولا توجد فيها موانع أو مصدات أو إرشادات للسلامة، ويفد إليها الزائرون لقضاء أوقاتهم فيها رغم خطورتها.