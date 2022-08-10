استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، بمقر الإمارة في جدة، محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، يرافقه نائب أمين جدة المهندس علي القرني، وعدد من مسؤولي الأمانة.

وثمّن أمير منطقة مكة المكرمة، جهود الأمانة في استعادة أراضي الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكداً ضرورة تكثيف الجهود لمنع التعديات، ومحاسبة المعتدين.