صرّح المتحدث باسم المديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمناطق نجران وجازان وعسير، أحبطت محاولات تهريب 69 طناً و689 كيلوغراماً من مادة القات المخدر، وطناً و618 كيلوغراما من مادة الحشيش المخدر.

وأعلن العقيد القريني أنه تم القبض على مهربيها، وعددهم 70 متهماً، منهم 33 مواطناً، و37 مخالفاً لنظام أمن الحدود، وهم: 17 من الجنسية اليمنية، و20 من الجنسية الإثيوبية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.