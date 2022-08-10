بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لإتنو، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لإتنو، ولحكومة وشعب جمهورية تشاد الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.