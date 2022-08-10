استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، في اللقاء الأسبوعي، رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، ومحافظي المحافظات بالمنطقة. وأشار الأمير فهد بن سلطان إلى النقلة الحضارية الكبيرة التي تشهدها المنطقة، من خلال مشاريع رؤية ٢٠٣٠ التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (نيوم والبحر الأحمر وأمالا)، التي ستسهم في رفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى ما ستوفره تلك المشاريع من برامج ابتعاث وفرص تدريبية ووظيفية، ليس في منطقة تبوك فقط بل يستفيد منها جميع أبناء وبنات المملكة وستعود بالنفع على الوطن والمواطن، مؤكداً على دور المحافظين وخاصة في المحافظات الساحلية بالمنطقة، بأهمية التعاون مع الشركات المنفذة لهذه المشاريع وتسهيل أعمالهم.وتطرق أمير تبوك، في حديثه للمواطنين، إلى ما شهدته المنطقة خلال اليومين الماضيين من أمطار الخير والبركة التي شملت معظم أرجاء المنطقة، مشيداً بالجهود المبذولة من مختلف الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة، والإجراءات التي تم اتخاذها، مثنياً على ما قامت به إدارة كهرباء تبوك من أعمال وجهود لمعالجة الأعطال التي حدثت نتيجة سرعة الرياح.